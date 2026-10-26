Соколовский и Дакота публично поссорились из-за алиментов на общую дочь

Экс-супруги Рита Дакота и Влад Соколовский решили вновь выяснить отношения в публичном пространстве. Поводом стал комментарий певицы под постом подруги: в нем Дакота заявила, что бывший выполняет обязательства по алиментам нерегулярно. Сам Влад подробно ответил на претензии экс-супруги. Подробности – в материале Москвы 24.
"У него совести нет"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ritadakota; vs20
Рита Дакота оставила комментарий под постом подруги в соцсетях и заявила, что ее экс-супруг, певец Влад Соколовский, нерегулярно выплачивает алименты на их общую дочь, 9-летнюю Мию.
"Жалкие 60 тысяч алиментов он платит раз восемь в год – это максимум. Типа есть настроение – заплатил, нет настроения – забыл", – написала певица.
Она также добавила, что бывший муж выполняет не все обязательства, которые якобы должен.
Рита добавила, что не выносила этот момент в юридическую плоскость, потому что "хорошо зарабатывает и не хочет унижаться".
"Мне норм содержать дочь самостоятельно, раз у него совести нет", – объяснила свою позицию певица.
В свою очередь Влад отреагировал на публичный выпад экс-супруги в своем телеграм-канале. Он выразил мнение, что желание возвращаться к давним событиям спустя столько лет, да еще и публично, происходит "вряд ли от внутреннего счастья". Певец также удивился, почему Рита не обращается с подобными вопросами к нему напрямую или "через любого посредника внутри семьи".
"Когда со мной вели диалог, я никогда ни в чем не отказывал и не собираюсь этого делать. Я готов продолжать диалог, но, безусловно, через посредника", – подчеркнул Соколовский.
При этом Влад не стал скрывать, что за все это время действительно дважды брал отсрочку по платежам, причем "Маргарита в первый раз сама предложила это под благородным видом".
"Я не знал тогда, что эти 3–4 месяца в сумме за 8 лет будут спустя несколько лет использоваться в качестве подобной атаки на меня в соцсетях. И я считаю такую постановку вопроса обманом и провокацией, цель которой – поднять интерес к своей персоне и в очередной раз выставить меня в плохом свете", – добавил исполнитель.
Соколовский отметил, что какое-то время оплачивал половину стоимости аренды квартиры, где Дакота жила с нынешним супругом, а также подарил ей машину. Кроме того, исполнитель заявил, что не давал согласия на то, чтобы дочь "жила на другом конце света", и это "было сделано в одностороннем порядке". Певец заявил, что рад бы уделять Мии "в тысячу раз больше внимания и времени", однако пока вынужден общаться с ней онлайн и через няню. Контакт с бывшей супругой он не поддерживает.
"Мы окончательно прекратили общение, потому что лично я такой "дружбы" не понимаю. Это когда сегодня мы сидим за одним семейным столом, а на следующий день меня поливают *** в соцсетях. Мне такое не близко как человеку. Я не умею так "дружить", – объяснил Соколовский.
Влад также обвинил бывшую в попытках "развалить его семью", снабдив текст скриншотом переписки, в котором якобы с аккаунта Риты написано сообщение о том, что Соколовский изменяет нынешней супруге.
"Он изменяет своей жене, и это знает просто вся индустрия. У меня есть переписка с ним, где он это подтверждает", – написано в сообщении.
При этом в соцсетях мнения по поводу очередного конфликта бывших разделились.
"Жалкие 60 тысяч... Да уж, совсем оборзела", "новый муж не зарабатывает, вот она и докопалась до Соколовского", "задолбали все со своими алиментами! Решайте взрослые вопросы сами! И вот выносят все на всеобщее обсуждение. Мы чем можем вам помочь?", "почему-то интуитивно в этой ситуации я не на стороне Риты. Нет к ней доверия", "а я Рите верю. Знаем мы этих "бывших" и как они платят алименты", – высказались комментаторы.
"Я узнала несколько страшных темных фактов"
Однако фолловеров ждал второй раунд этого баттла. Дакота заявила в личном блоге, что "бывший муж написал большой мерзкий пост, в котором очень много лжи". Рита добавила, что Влад "судорожно прямо сейчас кидает долг за 3 месяца".
"То есть человек реально одной рукой пишет, как "недопустимо" говорить о нерегулярности даже таких смешных алиментов, а другой быстренько переводит одну из задолженностей в эту самую минуту", – отметила певица.
Дакота также рассказала свою версию, почему их с бывшим общение прекратилось. По ее словам, это произошло по нескольким причинам.
"И хамство, и неуважение, и то, что он нахамил моему папе, и то, что он не вернул вовремя ребенка, когда обещал. Но главная – я узнала несколько таких страшных темных фактов, которые сделал Влад в браке со мной, что общаться больше я просто не могу", – заинтриговала Рита.
Влад ответил и на эти публикации экс-супруги, обвинив ее в искажении информации. Певец заявил, что его недавний денежный перевод как раз является "закрытием двойных алиментов", которые образовались из-за отсрочки.
Соколовский также отметил, что "пошел на все договоренности, на все уступки" и "все 100%, которые имел, отдал".
Поженились и обвенчались
Дакота и Соколовский познакомились на "Фабрике звезд" в 2007-м. Поначалу их связывала только дружба, а роман между ними начался в 2014-м. В 2015-м пара поженилась и даже обвенчалась. В 2017 году у супругов родилась дочь Мия, однако уже в 2018-м стало известно о разводе. Рита опубликовала в своих соцсетях пост, заявив, что узнала о "двойной жизни" Влада.
Дакота рассказала, что Соколовский изменял ей даже во время беременности и после рождения дочери. Несмотря на это, певица заявляла, что готова поддерживать связь с бывшим ради ребенка, а впоследствии и вовсе призналась, что ей удалось проработать и отпустить ситуацию.
В 2023-м Рита вышла замуж за бизнесмена Федора Белогая. Соколовскому удалось устроить свою личную жизнь чуть раньше – в 2022-м он женился на модели Ангелине Сурковой. Незадолго до этого у пары родился сын Дэвид. Несмотря на новые семьи, экс-супруги продолжают периодически обмениваться любезностями в публичном пространстве.