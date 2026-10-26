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26 октября, 17:43

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Соколовский и Дакота публично поссорились из-за алиментов на общую дочь

"Жалкие 60 тысяч алиментов": из-за чего вновь поссорились экс-супруги Дакота и Соколовский

Экс-супруги Рита Дакота и Влад Соколовский решили вновь выяснить отношения в публичном пространстве. Поводом стал комментарий певицы под постом подруги: в нем Дакота заявила, что бывший выполняет обязательства по алиментам нерегулярно. Сам Влад подробно ответил на претензии экс-супруги. Подробности – в материале Москвы 24.

"У него совести нет"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ritadakota; vs20

Рита Дакота оставила комментарий под постом подруги в соцсетях и заявила, что ее экс-супруг, певец Влад Соколовский, нерегулярно выплачивает алименты на их общую дочь, 9-летнюю Мию.

"Жалкие 60 тысяч алиментов он платит раз восемь в год – это максимум. Типа есть настроение – заплатил, нет настроения – забыл", – написала певица.

Она также добавила, что бывший муж выполняет не все обязательства, которые якобы должен.

Мой бывший муж по подписанному брачному договору после развода, где стоит печать и его подпись, обязан платить 50% от развивашек и обучения ребенка. Угадай, сколько раз он заплатил за 8 лет, что мы в разводе? Ноль. Ни разу! Даже 1% не заплатил, не то что 50%.
Рита Дакота
певица, блогер

Рита добавила, что не выносила этот момент в юридическую плоскость, потому что "хорошо зарабатывает и не хочет унижаться".

"Мне норм содержать дочь самостоятельно, раз у него совести нет", – объяснила свою позицию певица.

В свою очередь Влад отреагировал на публичный выпад экс-супруги в своем телеграм-канале. Он выразил мнение, что желание возвращаться к давним событиям спустя столько лет, да еще и публично, происходит "вряд ли от внутреннего счастья". Певец также удивился, почему Рита не обращается с подобными вопросами к нему напрямую или "через любого посредника внутри семьи".

"Когда со мной вели диалог, я никогда ни в чем не отказывал и не собираюсь этого делать. Я готов продолжать диалог, но, безусловно, через посредника", – подчеркнул Соколовский.

Сейчас Маргарита продолжает получать свои официальные алименты каждый месяц. Получает она их уже 9-й год. Формулировки "через раз" или "нерегулярно" абсолютно недопустимы. Мне до конца непонятно: либо Маргарита критически невнимательна, чтобы проверить свои счета в банках (деньги присылались на разные счета), либо это очередная провокация для соцсетей и людей, которые, к сожалению, безоговорочно верят любому слову своего кумира.
Влад Соколовский
певец

При этом Влад не стал скрывать, что за все это время действительно дважды брал отсрочку по платежам, причем "Маргарита в первый раз сама предложила это под благородным видом".

"Я не знал тогда, что эти 3–4 месяца в сумме за 8 лет будут спустя несколько лет использоваться в качестве подобной атаки на меня в соцсетях. И я считаю такую постановку вопроса обманом и провокацией, цель которой – поднять интерес к своей персоне и в очередной раз выставить меня в плохом свете", – добавил исполнитель.

Соколовский отметил, что какое-то время оплачивал половину стоимости аренды квартиры, где Дакота жила с нынешним супругом, а также подарил ей машину. Кроме того, исполнитель заявил, что не давал согласия на то, чтобы дочь "жила на другом конце света", и это "было сделано в одностороннем порядке". Певец заявил, что рад бы уделять Мии "в тысячу раз больше внимания и времени", однако пока вынужден общаться с ней онлайн и через няню. Контакт с бывшей супругой он не поддерживает.

"Мы окончательно прекратили общение, потому что лично я такой "дружбы" не понимаю. Это когда сегодня мы сидим за одним семейным столом, а на следующий день меня поливают *** в соцсетях. Мне такое не близко как человеку. Я не умею так "дружить", – объяснил Соколовский.

Влад также обвинил бывшую в попытках "развалить его семью", снабдив текст скриншотом переписки, в котором якобы с аккаунта Риты написано сообщение о том, что Соколовский изменяет нынешней супруге.

"Он изменяет своей жене, и это знает просто вся индустрия. У меня есть переписка с ним, где он это подтверждает", – написано в сообщении.

При этом в соцсетях мнения по поводу очередного конфликта бывших разделились.

"Жалкие 60 тысяч... Да уж, совсем оборзела", "новый муж не зарабатывает, вот она и докопалась до Соколовского", "задолбали все со своими алиментами! Решайте взрослые вопросы сами! И вот выносят все на всеобщее обсуждение. Мы чем можем вам помочь?", "почему-то интуитивно в этой ситуации я не на стороне Риты. Нет к ней доверия", "а я Рите верю. Знаем мы этих "бывших" и как они платят алименты", – высказались комментаторы.

"Я узнала несколько страшных темных фактов"

Фото: телеграм-канал "Рита Дакота"

Однако фолловеров ждал второй раунд этого баттла. Дакота заявила в личном блоге, что "бывший муж написал большой мерзкий пост, в котором очень много лжи". Рита добавила, что Влад "судорожно прямо сейчас кидает долг за 3 месяца".

"То есть человек реально одной рукой пишет, как "недопустимо" говорить о нерегулярности даже таких смешных алиментов, а другой быстренько переводит одну из задолженностей в эту самую минуту", – отметила певица.

Ну а про квартиру, которую он "полтора года снимал для нас с Федей (Федор Белогай – нынешний супруг Риты Дакоты. – Прим. ред.)", я пожалуйста, даже комментировать не буду.
Рита Дакота
певица

Дакота также рассказала свою версию, почему их с бывшим общение прекратилось. По ее словам, это произошло по нескольким причинам.

"И хамство, и неуважение, и то, что он нахамил моему папе, и то, что он не вернул вовремя ребенка, когда обещал. Но главная – я узнала несколько таких страшных темных фактов, которые сделал Влад в браке со мной, что общаться больше я просто не могу", – заинтриговала Рита.

Влад ответил и на эти публикации экс-супруги, обвинив ее в искажении информации. Певец заявил, что его недавний денежный перевод как раз является "закрытием двойных алиментов", которые образовались из-за отсрочки.

Соколовский также отметил, что "пошел на все договоренности, на все уступки" и "все 100%, которые имел, отдал".

Поженились и обвенчались

Фото: legion-media.com

Дакота и Соколовский познакомились на "Фабрике звезд" в 2007-м. Поначалу их связывала только дружба, а роман между ними начался в 2014-м. В 2015-м пара поженилась и даже обвенчалась. В 2017 году у супругов родилась дочь Мия, однако уже в 2018-м стало известно о разводе. Рита опубликовала в своих соцсетях пост, заявив, что узнала о "двойной жизни" Влада.

Дакота рассказала, что Соколовский изменял ей даже во время беременности и после рождения дочери. Несмотря на это, певица заявляла, что готова поддерживать связь с бывшим ради ребенка, а впоследствии и вовсе призналась, что ей удалось проработать и отпустить ситуацию.

В 2023-м Рита вышла замуж за бизнесмена Федора Белогая. Соколовскому удалось устроить свою личную жизнь чуть раньше – в 2022-м он женился на модели Ангелине Сурковой. Незадолго до этого у пары родился сын Дэвид. Несмотря на новые семьи, экс-супруги продолжают периодически обмениваться любезностями в публичном пространстве.

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