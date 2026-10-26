Соколовский и Дакота публично поссорились из-за алиментов на общую дочь

Экс-супруги Рита Дакота и Влад Соколовский решили вновь выяснить отношения в публичном пространстве. Поводом стал комментарий певицы под постом подруги: в нем Дакота заявила, что бывший выполняет обязательства по алиментам нерегулярно. Сам Влад подробно ответил на претензии экс-супруги. Подробности – в материале Москвы 24.

"У него совести нет"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ritadakota; vs20

Рита Дакота оставила комментарий под постом подруги в соцсетях и заявила, что ее экс-супруг, певец Влад Соколовский, нерегулярно выплачивает алименты на их общую дочь, 9-летнюю Мию.

"Жалкие 60 тысяч алиментов он платит раз восемь в год – это максимум. Типа есть настроение – заплатил, нет настроения – забыл", – написала певица.

Она также добавила, что бывший муж выполняет не все обязательства, которые якобы должен.





Рита Дакота певица, блогер Мой бывший муж по подписанному брачному договору после развода, где стоит печать и его подпись, обязан платить 50% от развивашек и обучения ребенка. Угадай, сколько раз он заплатил за 8 лет, что мы в разводе? Ноль. Ни разу! Даже 1% не заплатил, не то что 50%.

Рита добавила, что не выносила этот момент в юридическую плоскость, потому что "хорошо зарабатывает и не хочет унижаться".

"Мне норм содержать дочь самостоятельно, раз у него совести нет", – объяснила свою позицию певица.

В свою очередь Влад отреагировал на публичный выпад экс-супруги в своем телеграм-канале. Он выразил мнение, что желание возвращаться к давним событиям спустя столько лет, да еще и публично, происходит "вряд ли от внутреннего счастья". Певец также удивился, почему Рита не обращается с подобными вопросами к нему напрямую или "через любого посредника внутри семьи".

"Когда со мной вели диалог, я никогда ни в чем не отказывал и не собираюсь этого делать. Я готов продолжать диалог, но, безусловно, через посредника", – подчеркнул Соколовский.





Влад Соколовский певец Сейчас Маргарита продолжает получать свои официальные алименты каждый месяц. Получает она их уже 9-й год. Формулировки "через раз" или "нерегулярно" абсолютно недопустимы. Мне до конца непонятно: либо Маргарита критически невнимательна, чтобы проверить свои счета в банках (деньги присылались на разные счета), либо это очередная провокация для соцсетей и людей, которые, к сожалению, безоговорочно верят любому слову своего кумира.

При этом Влад не стал скрывать, что за все это время действительно дважды брал отсрочку по платежам, причем "Маргарита в первый раз сама предложила это под благородным видом".

"Я не знал тогда, что эти 3–4 месяца в сумме за 8 лет будут спустя несколько лет использоваться в качестве подобной атаки на меня в соцсетях. И я считаю такую постановку вопроса обманом и провокацией, цель которой – поднять интерес к своей персоне и в очередной раз выставить меня в плохом свете", – добавил исполнитель.

Соколовский отметил, что какое-то время оплачивал половину стоимости аренды квартиры, где Дакота жила с нынешним супругом, а также подарил ей машину. Кроме того, исполнитель заявил, что не давал согласия на то, чтобы дочь "жила на другом конце света", и это "было сделано в одностороннем порядке". Певец заявил, что рад бы уделять Мии "в тысячу раз больше внимания и времени", однако пока вынужден общаться с ней онлайн и через няню. Контакт с бывшей супругой он не поддерживает.

"Мы окончательно прекратили общение, потому что лично я такой "дружбы" не понимаю. Это когда сегодня мы сидим за одним семейным столом, а на следующий день меня поливают *** в соцсетях. Мне такое не близко как человеку. Я не умею так "дружить", – объяснил Соколовский.

Влад также обвинил бывшую в попытках "развалить его семью", снабдив текст скриншотом переписки, в котором якобы с аккаунта Риты написано сообщение о том, что Соколовский изменяет нынешней супруге.

"Он изменяет своей жене, и это знает просто вся индустрия. У меня есть переписка с ним, где он это подтверждает", – написано в сообщении.

При этом в соцсетях мнения по поводу очередного конфликта бывших разделились.

"Жалкие 60 тысяч... Да уж, совсем оборзела", "новый муж не зарабатывает, вот она и докопалась до Соколовского", "задолбали все со своими алиментами! Решайте взрослые вопросы сами! И вот выносят все на всеобщее обсуждение. Мы чем можем вам помочь?", "почему-то интуитивно в этой ситуации я не на стороне Риты. Нет к ней доверия", "а я Рите верю. Знаем мы этих "бывших" и как они платят алименты", – высказались комментаторы.

"Я узнала несколько страшных темных фактов"

Однако фолловеров ждал второй раунд этого баттла. Дакота заявила в личном блоге, что "бывший муж написал большой мерзкий пост, в котором очень много лжи". Рита добавила, что Влад "судорожно прямо сейчас кидает долг за 3 месяца".

"То есть человек реально одной рукой пишет, как "недопустимо" говорить о нерегулярности даже таких смешных алиментов, а другой быстренько переводит одну из задолженностей в эту самую минуту", – отметила певица.



(Федор Белогай – нынешний супруг Риты Дакоты. – Прим. ред.) ", я пожалуйста, даже комментировать не буду.

Рита Дакота певица Ну а про квартиру, которую он "полтора года снимал для нас с Федей", я пожалуйста, даже комментировать не буду.

Дакота также рассказала свою версию, почему их с бывшим общение прекратилось. По ее словам, это произошло по нескольким причинам.

"И хамство, и неуважение, и то, что он нахамил моему папе, и то, что он не вернул вовремя ребенка, когда обещал. Но главная – я узнала несколько таких страшных темных фактов, которые сделал Влад в браке со мной, что общаться больше я просто не могу", – заинтриговала Рита.

Влад ответил и на эти публикации экс-супруги, обвинив ее в искажении информации. Певец заявил, что его недавний денежный перевод как раз является "закрытием двойных алиментов", которые образовались из-за отсрочки.

Соколовский также отметил, что "пошел на все договоренности, на все уступки" и "все 100%, которые имел, отдал".

Поженились и обвенчались

Дакота и Соколовский познакомились на "Фабрике звезд" в 2007-м. Поначалу их связывала только дружба, а роман между ними начался в 2014-м. В 2015-м пара поженилась и даже обвенчалась. В 2017 году у супругов родилась дочь Мия, однако уже в 2018-м стало известно о разводе. Рита опубликовала в своих соцсетях пост, заявив, что узнала о "двойной жизни" Влада.

Дакота рассказала, что Соколовский изменял ей даже во время беременности и после рождения дочери. Несмотря на это, певица заявляла, что готова поддерживать связь с бывшим ради ребенка, а впоследствии и вовсе призналась, что ей удалось проработать и отпустить ситуацию.

В 2023-м Рита вышла замуж за бизнесмена Федора Белогая. Соколовскому удалось устроить свою личную жизнь чуть раньше – в 2022-м он женился на модели Ангелине Сурковой. Незадолго до этого у пары родился сын Дэвид. Несмотря на новые семьи, экс-супруги продолжают периодически обмениваться любезностями в публичном пространстве.