Подход суда к учету высоких доходов родителя при взыскании алиментов не совсем верен, считает адвокат Николай Кошман.

По его мнению, такая позиция заранее предполагает недобросовестность матери, которая может потратить деньги не на ребенка. Кроме того, она ставит родителя, с которым живет ребенок, в невыгодное положение, если второй скрывает доходы и уклоняется от выплат, отметил Кошман.

Ранее Конституционный суд РФ постановил учитывать высокие доходы родителя при назначении алиментов или в таких случаях устанавливать выплаты в твердой денежной сумме. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.