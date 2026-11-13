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13 ноября, 15:45

Общество

Ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве соответствует текущему эпидсезону

Ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве соответствует текущему эпидсезону

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Ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве соответствует текущему эпидсезону. Среди заболевших преобладает грипп А подтипа H1N1, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме и длится в среднем 4–5 дней. При этом роста числа госпитализаций не наблюдается.

Прививку от гриппа можно сделать бесплатно в поликлинике или мобильном пункте у станций метро и МЦД. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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