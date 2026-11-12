Российские ученые начали испытывать вакцину от шести респираторных вирусов

Российские ученые начали испытания вакцины, которая должна защищать сразу от шести респираторных вирусов. Препарат формирует клеточный иммунитет, позволяющий противостоять не только самому вирусу, но и его близким разновидностям.

Вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что особенно важно вакцинировать детей, пожилых людей и пациентов с иммунодефицитом. Сейчас прививку от гриппа можно сделать в поликлинике или мобильном пункте вакцинации.

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