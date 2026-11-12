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12 ноября, 11:45

Общество

Российские ученые начали испытывать вакцину от шести респираторных вирусов

Российские ученые начали испытывать вакцину от шести респираторных вирусов

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Российские ученые начали испытания вакцины, которая должна защищать сразу от шести респираторных вирусов. Препарат формирует клеточный иммунитет, позволяющий противостоять не только самому вирусу, но и его близким разновидностям.

Вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что особенно важно вакцинировать детей, пожилых людей и пациентов с иммунодефицитом. Сейчас прививку от гриппа можно сделать в поликлинике или мобильном пункте вакцинации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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