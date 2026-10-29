Проект "М.О.З.Г. 4,5" заработал в Москве. Он представляет из себя метод борьбы с инсультом.

При инсульте важно, как можно скорее распознать его симптомы. Чтобы обучать людей неврологи используют мнемотехники. Например, слово "удар" расшифровывается как "улыбка", "движение", "артикуляция" и "решение". Буквы позволяют быстро вспомнить главные признаки опасного состояния. По тому же принципу в Москве был создан проект "М.О.З.Г. 4,5".

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