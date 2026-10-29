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Новости

Новости

29 октября, 23:45

Общество

Проект "М.О.З.Г. 4,5" заработал в Москве

Проект "М.О.З.Г. 4,5" заработал в Москве

Московские школьники устроили флэшмоб в день борьбы с инсультом

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 октября

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Автор проекта "М.О.З.Г. 4,5" рассказал, как действовать при первых симптомах инсульта

Проект "М.О.З.Г. 4,5" заработал в Москве. Он представляет из себя метод борьбы с инсультом.

При инсульте важно, как можно скорее распознать его симптомы. Чтобы обучать людей неврологи используют мнемотехники. Например, слово "удар" расшифровывается как "улыбка", "движение", "артикуляция" и "решение". Буквы позволяют быстро вспомнить главные признаки опасного состояния. По тому же принципу в Москве был создан проект "М.О.З.Г. 4,5".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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