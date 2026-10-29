Моржиха Лора из столичного "Москвариума" поддержала танцевальный челлендж из Приморья. Там в местном океанариуме морж Миша запустил танцевальную эстафету. Он вместе с тренером исполнил зажигательный восточный танец.

Лора тоже решила показать, на что она способна. Она продемонстрировала движения, которые напоминает элементы нижнего брейк-данса и синхронного плавания.

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