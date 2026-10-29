Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 15:45

Город

Моржиха Лора из столичного "Москвариума" поддержала танцевальный челлендж из Приморья

Моржиха Лора из столичного "Москвариума" поддержала танцевальный челлендж из Приморья

Лебеди с Патриарших прудов отправились на зимовку в Московский зоопарк

Кабаны в Подмосковье начали выходить к жилым домам

Манул Тимофей из Московского зоопарка вышел на прогулку

Сотрудники нацпарка "Лосиный остров" призвали не кормить диких кабанов

Дикие кабаны стали массово появляться на улицах Москвы

Семейство диких кабанов заметили в Подмосковье

Видео с грустным котом у пустой кормушки набирает популярность в соцсетях

Снегири прилетели в Москву

Семейство кабанов заметили в Подмосковье

Моржиха Лора из столичного "Москвариума" поддержала танцевальный челлендж из Приморья. Там в местном океанариуме морж Миша запустил танцевальную эстафету. Он вместе с тренером исполнил зажигательный восточный танец.

Лора тоже решила показать, на что она способна. Она продемонстрировала движения, которые напоминает элементы нижнего брейк-данса и синхронного плавания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоИван Евдокимов

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика