Покупателям рассказали, как не потерять деньги на ноябрьских распродажах

Чтобы не потратить лишнего во время ноябрьских распродаж, специалисты советуют заранее определить бюджет и изучить цены на выбранные товары. Недобросовестные продавцы могут специально повышать стоимость перед акциями, а сайты неизвестных магазинов могут оказаться фишинговыми.

Сезон скидок начался 11 ноября со Всемирного дня шопинга. Впереди покупателей ждут "Черная пятница" и "Киберпонедельник". В этот период магазины предлагают скидки на одежду, электронику, косметику и товары для дома.

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