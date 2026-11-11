11 ноября, 23:45Общество
Покупателям рассказали, как не потерять деньги на ноябрьских распродажах
Чтобы не потратить лишнего во время ноябрьских распродаж, специалисты советуют заранее определить бюджет и изучить цены на выбранные товары. Недобросовестные продавцы могут специально повышать стоимость перед акциями, а сайты неизвестных магазинов могут оказаться фишинговыми.
Сезон скидок начался 11 ноября со Всемирного дня шопинга. Впереди покупателей ждут "Черная пятница" и "Киберпонедельник". В этот период магазины предлагают скидки на одежду, электронику, косметику и товары для дома.
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