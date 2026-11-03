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03 ноября, 13:32

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Baza: владельцы iPhone рискуют потерять криптовалюту из-за уязвимостей в iOS

Владельцы iPhone рискуют потерять криптовалюту из-за уязвимостей в iOS

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пользователи iPhone начали терять свои сбережения в криптовалюте из-за уязвимостей в iOS. Об этом сообщает Baza со ссылкой на одну из пострадавших россиянок.

По версии пострадавшей, у нее в Trust Wallet хранилась криптовалюта Bitcoin, Tron, Ethereum и Cardano. Неизвестные всего за 3 минуты вывели 60% ее сбережений. Общий ущерб составил около 800 тысяч рублей.

В поддержке кошелька женщине сообщили, что признаков сбоя нет, а отменить подтвержденные переводы невозможно. Узнать, кто вывел средства, тоже нельзя, поскольку Trust Wallet не хранит ключи пользователей и не видит IP-адреса.

На iPhone пострадавшей была установлена iOS 18.6.1 – версия, уязвимая для атак DarkSword и Coruna. Через вредоносные сайты злоумышленники могут получить доступ к данным криптокошельков и системному хранилищу ключей. Средства исчезают без подтверждений со стороны владельцев.

При этом россиянка утверждает, что не переходила по подозрительным ссылкам и не хранила seed-фразу на телефоне. Сейчас она обратилась в киберполицию.

Ранее стало известно, что мошенники используют фиктивные инвестиционные платформы, чтобы выманивать у граждан деньги под видом вложений в криптовалюту. Они представляются успешными брокерами и убеждают людей вкладывать деньги в криптовалюту через интернет-ресурсы, не связанные с настоящими криптобиржами. Для убедительности они показывают жертвам несуществующую прибыль и даже позволяют вывести небольшую сумму.

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