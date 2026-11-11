Синоптик Ильин: устойчивого снежного покрова не будет в Москве до конца ноября

Жителей столицы ждет температурный всплеск к концу рабочей недели, рассказали синоптики. Какой погоды ждать до конца осени и какой будет грядущая зима, расскажет Москва 24.

Ближайшие дни

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Холодный атмосферный фронт придет в столичный регион в ночь на 12 ноября, однако затем температура заметно повысится, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, в четверг в городе и области ожидаются осадки, чаще в виде мокрого снега. Температура днем составит плюс 2–4 градуса, ночью – от минус 2 до плюс 2.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" В пятницу днем случится всплеск температуры в Москве до плюс 4–6 градусов, а по области где-то до 7. При этом будут небольшие дожди, которые вечером усилятся на фоне приближения очередного атмосферного фронта. В субботу днем тоже облачная погода с дождями и диапазоном температуры в плюс 1–6 градусов.

В воскресенье похолодает до 0 – плюс 5 днем и до минус 3 – плюс 2 в ночные часы. Ночью будут идти небольшие осадки, местами в виде снега и мокрого снега, отметил специалист.

"Ожидается достаточно плотный, порывистый ветер, особенно с приближением атмосферного фронта. В четверг он будет дуть с юго-запада, в пятницу – с юго-востока, основная скорость – 3–8 метров в секунду. При этом вечером 13 ноября ожидается усиление до 10–15 метров", – добавил специалист.

По его словам, в субботу прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, в воскресенье – западный в тех же значениях. Атмосферное давление будет падать: минимальное значение достигнет к 14 ноября и составит порядка 737 миллиметров ртутного столба.

Ильин подчеркнул, что полноценного снега на данный момент ждать не стоит. Начало следующей недели, 16–17 ноября, пока ожидается без осадков, при этом небольшой снег вероятен при дневной температуре около 0 градусов 18–19-го числа.

"Но ждать, что сформируется покров, не стоит. Снег будет падать, ложиться, таять – и так практически всю третью декаду ноября", – резюмировал Ильин.

Исключением могут стать только северные районы Московской области, где что-то похожее на устойчивый покров вероятно к середине ноября. В южных и самой столице ничего подобного пока не предвидится, добавил Ильин.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что первая декада ноября в Москве оказалась теплее климатической нормы на 1,3 градуса. Средняя температура воздуха за этот период составила плюс 2,6, при этом в первый день месяца были зафиксированы как минимальное значение – минус 0,8, так и максимальное – плюс 8,8.

Декада также выдалась сухой: по словам эксперта, в городе за первые 10 дней ноября выпало всего 3 миллиметра осадков, а самым дождливым днем стало 4-е число (1,2 миллиметра).

"Сменщик не явился"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов обратил внимание, что лето в Москве кончилось примерно в сентябре, весь октябрь был достаточно теплым.

"Ноябрь тоже пока не холодный, и снега на данный момент нет. Фактически он выпал один раз и сразу же сошел. Покров может не образоваться не только в ноябре, но и в декабре. В принципе, эта зима имеет шанс стать бесснежной, как это было неоднократно в последние годы", – отметил специалист в беседе с Москвой 24.





Алексей Карнаухов ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог При этом есть фактор, который может дать неожиданные и достаточно морозные дни. В этом году необычно рано разрушился антарктический вихрь, который удерживает холодный воздух полярных регионов в районе полюса. Теперь могут быть арктические вторжения на территории России и Канады, что способно принести с собой холод и снег.

Это очень труднопредсказуемые события, которые могут серьезно повлиять на прогноз, добавил он.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что по нормам XX века зима должна была наступить 10 ноября, но этого не произошло. По его словам, в ближайшее время Центральная Россия останется под влиянием теплых и влажных воздушных потоков, поступающих с Атлантики, из-за чего фактическая смена сезонов отстанет от календаря примерно на 2 недели.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Ноябрь должен сдать свои позиции, но сменщик не явился. Грядущая зима не педант и наступит в самом оптимистичном случае в заключительной декаде ноября.

Также ведущий специалист "Фобоса" Михаил Леус отметил, что за последние 50 лет климатическая зима в столице стала короче на неделю, а ее средняя температура выросла на 2,1 градуса.

Во многом это следствие роста роста общемировых температур: за последние пять лет средний показатель увеличился еще почти на полградуса. Также московская зима стала более сухой – осадки в среднем сократились с 148 до 133 миллиметров, указал Леус.

Ранее метеорологи с помощью искусственного интеллекта подготовили прогноз, согласно которому предстоящая зима в большинстве крупных городов России ожидается теплее климатической нормы на 1–2,5 градуса. Самые заметные температурные аномалии ожидаются на Камчатке, в Поволжье, на Урале и в Восточной Сибири.

