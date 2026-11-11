Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 15:03

Общество
Главная / Истории /

Синоптик Ильин: устойчивого снежного покрова не будет в Москве до конца ноября

Зима откладывается? Москвичам пообещали всплеск теплой погоды

Жителей столицы ждет температурный всплеск к концу рабочей недели, рассказали синоптики. Какой погоды ждать до конца осени и какой будет грядущая зима, расскажет Москва 24.

Ближайшие дни

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Холодный атмосферный фронт придет в столичный регион в ночь на 12 ноября, однако затем температура заметно повысится, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, в четверг в городе и области ожидаются осадки, чаще в виде мокрого снега. Температура днем составит плюс 2–4 градуса, ночью – от минус 2 до плюс 2.

В пятницу днем случится всплеск температуры в Москве до плюс 4–6 градусов, а по области где-то до 7. При этом будут небольшие дожди, которые вечером усилятся на фоне приближения очередного атмосферного фронта. В субботу днем тоже облачная погода с дождями и диапазоном температуры в плюс 1–6 градусов.
Александр Ильин
синоптик прогностического центра "Метео"

В воскресенье похолодает до 0 – плюс 5 днем и до минус 3 – плюс 2 в ночные часы. Ночью будут идти небольшие осадки, местами в виде снега и мокрого снега, отметил специалист.

"Ожидается достаточно плотный, порывистый ветер, особенно с приближением атмосферного фронта. В четверг он будет дуть с юго-запада, в пятницу – с юго-востока, основная скорость – 3–8 метров в секунду. При этом вечером 13 ноября ожидается усиление до 10–15 метров", – добавил специалист.

По его словам, в субботу прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, в воскресенье – западный в тех же значениях. Атмосферное давление будет падать: минимальное значение достигнет к 14 ноября и составит порядка 737 миллиметров ртутного столба.

Ильин подчеркнул, что полноценного снега на данный момент ждать не стоит. Начало следующей недели, 16–17 ноября, пока ожидается без осадков, при этом небольшой снег вероятен при дневной температуре около 0 градусов 18–19-го числа.

"Но ждать, что сформируется покров, не стоит. Снег будет падать, ложиться, таять – и так практически всю третью декаду ноября", – резюмировал Ильин.

Исключением могут стать только северные районы Московской области, где что-то похожее на устойчивый покров вероятно к середине ноября. В южных и самой столице ничего подобного пока не предвидится, добавил Ильин.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что первая декада ноября в Москве оказалась теплее климатической нормы на 1,3 градуса. Средняя температура воздуха за этот период составила плюс 2,6, при этом в первый день месяца были зафиксированы как минимальное значение – минус 0,8, так и максимальное – плюс 8,8.

Декада также выдалась сухой: по словам эксперта, в городе за первые 10 дней ноября выпало всего 3 миллиметра осадков, а самым дождливым днем стало 4-е число (1,2 миллиметра).

"Сменщик не явился"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов обратил внимание, что лето в Москве кончилось примерно в сентябре, весь октябрь был достаточно теплым.

"Ноябрь тоже пока не холодный, и снега на данный момент нет. Фактически он выпал один раз и сразу же сошел. Покров может не образоваться не только в ноябре, но и в декабре. В принципе, эта зима имеет шанс стать бесснежной, как это было неоднократно в последние годы", – отметил специалист в беседе с Москвой 24.

При этом есть фактор, который может дать неожиданные и достаточно морозные дни. В этом году необычно рано разрушился антарктический вихрь, который удерживает холодный воздух полярных регионов в районе полюса. Теперь могут быть арктические вторжения на территории России и Канады, что способно принести с собой холод и снег.
Алексей Карнаухов
ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог

Это очень труднопредсказуемые события, которые могут серьезно повлиять на прогноз, добавил он.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что по нормам XX века зима должна была наступить 10 ноября, но этого не произошло. По его словам, в ближайшее время Центральная Россия останется под влиянием теплых и влажных воздушных потоков, поступающих с Атлантики, из-за чего фактическая смена сезонов отстанет от календаря примерно на 2 недели.

Ноябрь должен сдать свои позиции, но сменщик не явился. Грядущая зима не педант и наступит в самом оптимистичном случае в заключительной декаде ноября.
Евгений Тишковец
ведущий специалист центра погоды "Фобос"

Также ведущий специалист "Фобоса" Михаил Леус отметил, что за последние 50 лет климатическая зима в столице стала короче на неделю, а ее средняя температура выросла на 2,1 градуса.

Во многом это следствие роста роста общемировых температур: за последние пять лет средний показатель увеличился еще почти на полградуса. Также московская зима стала более сухой – осадки в среднем сократились с 148 до 133 миллиметров, указал Леус.

Ранее метеорологи с помощью искусственного интеллекта подготовили прогноз, согласно которому предстоящая зима в большинстве крупных городов России ожидается теплее климатической нормы на 1–2,5 градуса. Самые заметные температурные аномалии ожидаются на Камчатке, в Поволжье, на Урале и в Восточной Сибири.

Читайте также


Зудакова Татьяна

обществопогодаистории

Главное

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика