Эксперт Рыбальченко опроверг опасность "зомби-пожаров" в России

Волна "зомби-пожаров" может накрыть леса при наступлении весны, предупредили эксперты. Что это за явление и стоит ли ждать его в будущем году, разбиралась Москва 24.

Весна в огне?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аномально теплая и малоснежная зима может спровоцировать в России волну "зомби-пожаров" с наступлением весны, предупредили эксперты.

Особенность таких возгораний в том, что они сохраняются в местах, богатых торфом, который легко воспламеняется. По словам специалистов, обычное тушение водой здесь малоэффективно: даже после ликвидации открытого огня торфяники способны месяцами тлеть глубоко в грунте вопреки зимним осадкам. Весной, когда снег сходит, пламя пробивается наружу и быстро перекидывается на сухую траву и деревья.

По данным СМИ, в России с этим опасным явлением сталкиваются не впервые. Например, в 2025 году фронт возгораний смещался в сторону Мурманской, Архангельской, Вологодской областей и Чукотки. Также с подземным тлением боролись в Якутии, причем местные жители замечали дымящиеся торфяники и ранее.

При этом ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов рассказал Москве 24, что после рекордно жаркого 2010 года торфяники обводнили, привели в порядок и вероятность пожаров стала меньше. Однако с тех пор прошло много времени, и если повторится погодный сценарий почти 20-летней давности, пожары могут быть еще более масштабными, утверждает специалист.

"Торф может высыхать"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прогнозы о грядущей обстановке пока делать рано, заявил Москве 24 эксперт по информационной и экологической безопасности, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Рабальченко.

"Все, кто предрекает нам ту или иную зиму, хайпуют. Дело в том, что самые тщательные анализы – они, как правило, делаются в рамках до двух недель. Все, что больше, – весьма приблизительная оценка. Поэтому даже если мы прибегаем к искусственному интеллекту и последним ультратехнологиям, горизонт нашего возможного предсказания все равно не увеличивается", – объяснил эксперт.

Однако, если представить, что зима действительно будет теплой, нужно вспомнить об особенностях образования осадков. В частности, климатические изменения приводят лишь к тому, что вода перераспределяется, вместо снега выпадает дождь, и так далее.

"Чтобы было нагляднее, нужно представить губку и мокрый стол. Вы маленькой губкой стираете со стола и вынуждены часто ее выжимать – это частые дожди. Теперь представим потепление: воздух способен удерживать больше жидкости, это большая губка. Но вы все равно собираете ту же самую воду и тоже вынуждены ее выжимать, но реже, потому что губка способна впитать больше жидкости", – привел пример специалист.





Илья Рыбальченко эксперт по информационной и экологической безопасности, старший преподаватель Института международных экономических связей То же самое происходит с атмосферой: при потеплении она способна накапливать больше воды, то есть выжимать ее нужно реже. Вода в никуда не уйдет – она все равно будет выжата. В результате вместо регулярных дождей осадки выпадают более редко, но обильно, могут сопровождаться ветрами, штормами.

Из этого следует, что, если дожди достаточно частые, торф становится мокрым и не разгорается, отметил эксперт.

"Если же дожди редкие, торф может высыхать. Но это произойдет только к концу лета, потому что весной в любом случае идут дожди или снега. Поэтому уверяю, весной нам ничего не угрожает", – подчеркнул Рыбальченко.



Тем не менее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с Москвой 24 отметил, что, если осадков выпадает значительно меньше нормы, класс пожароопасности повышается. Однако специальные службы учитывают это при подготовке и способны противостоять этим вызовам.

"То, что население должно быть очень внимательным и соблюдать правила пожарной безопасности, находясь в лесу, особенно там, где есть торфяники, – это, безусловно, должно соблюдаться", – предупредил эксперт.





Сергей Щетинин заслуженный спасатель России Самое главное – находясь в лесу, не разжигать костры. Тем более в местах торфяников – это категорически запрещено. Если, находясь в лесу, вы увидели дым или возгорание, звоните 112 и сразу сообщайте, где вы находитесь и что увидели.

Также в лесу ни в коем случае нельзя бросать недокуренные сигареты. Таким образом, на природе нужно максимально сократить пользование всем, что связано с огнем, заключил Щетинин.

