03 октября, 19:15Общество
Путин поддержал идею распространить проект "Разговоры о важном" на детей с 5 лет
Владимир Путин поддержал идею распространить проект уроков "Разговоры о важном" на детей с пяти лет и ввести такие занятия в детских садах. Тему обсуждали на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года" и финалистами телепроекта "Классная тема".
Президент России сказал, что с базовыми ценностями детей надо знакомить с малых лет, но призвал действовать аккуратно и в рамках разумного.
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