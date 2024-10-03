Путин поддержал идею распространить проект "Разговоры о важном" на детей с 5 лет

Владимир Путин поддержал идею распространить проект уроков "Разговоры о важном" на детей с пяти лет и ввести такие занятия в детских садах. Тему обсуждали на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года" и финалистами телепроекта "Классная тема".

Президент России сказал, что с базовыми ценностями детей надо знакомить с малых лет, но призвал действовать аккуратно и в рамках разумного.

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