Столичный суд продлил арест женщине-курьеру по делу Ларисы Долиной

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Таганский суд Москвы продлил арест курьеру Анжеле Цырульниковой, которая получила деньги певицы Ларисы Долиной, ставшей жертвой мошенников. Об этом РИА Новости заявили в судебной инстанции.

На сколько именно суд продлил срок содержания Цырульниковой под стражей, не сообщается.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Злоумышленники убедили певицу в том, что якобы ее квартирой в Ксеньевском переулке заинтересовались преступники. В результате Долина продала эту недвижимость, а полученные по итогам сделки деньги перевела на "безопасный счет".

Спустя время выяснилось, что она переводила аферистам и другие средства. В результате общая сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей.

Во время расследования была арестована Цырульникова. По версии следствия, именно она забирала у Долиной часть денег и переводила злоумышленникам. Сама женщина-курьер утверждала, что не знала о преступной схеме.

Долина направила в суд иск с требованием о возвращении квартиры, но жительница Москвы, ставшая хозяйкой этой недвижимости, подала к певице встречный иск. Хамовнический суд столицы рассмотрит дело о признании сделки по продаже квартиры певицы недействительной 10 октября.