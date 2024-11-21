Глюкоза заявила, что оставила старшей дочери "большой шрам на сердце"

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Певица Глюкоза (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова. – Прим. ред.) считает, что оставила "большой шрам на сердце" старшей дочери Лидии, потому что та не любит, когда ее называют дочерью исполнительницы. Об этом артистка рассказала в интервью "Афише Daily".

Однако, по словам Глюкозы, с возрастом дочь начала относиться к этому в разы спокойнее.

Певица назвала ее талантливой исполнительницей, которая уже самостоятельно сочиняет песни под псевдонимом Ray! и владеет несколькими музыкальными инструментами. Глюкоза также отметила, что в их семье редко обсуждают музыку, поскольку у них с дочерью разные творческие интересы.

"Больше разговариваем о змеях, дома полно террариумов, которые она завела. Я говорю: "Только под замок, пожалуйста", – добавила Глюкоза.

Летом певица попала в скандал после концерта на Дне металлурга в Красноярске. По словам зрителей, артистка вышла на сцену в "неадекватном" состоянии, материлась и трогала себя за интимные места.

Осенью суд в Москве привлек Глюкозу к административной ответственности за употребление наркотиков. Ей был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.