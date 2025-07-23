Россияне стали чаще покупать игрушки Фуглеры и Вакуку

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В России стали чаще покупать игрушки Фуглеры и Вакуку, которые пришли на смену Labubu. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аналитиков одного из сервисов.

По их словам, Фуглеры – плюшевые монстры с зубами, которые на вид и на ощупь похожи на человеческие. Вакуку же выглядит как ребенок с монобровью, который надел плюшевый костюм.

Исследователи уточнили, что с 14 по 20 июля было заказано больше 750 экземпляров по сравнению с 250 игрушками неделей ранее. Увеличилось и количество запросов с названием монстров – больше 2,5 тысячи по сравнению с 1 тысячей неделей ранее, причем интерес продолжает расти.

Схожий скачок популярности наблюдался у Labubu на старте продаж в мае, когда покупатели заказали больше 200 игрушек за сутки.

По словам аналитиков, Фуглер стоит от 1 до 12 тысяч рублей, а Вакуку – от 3 до 7 тысяч рублей. Аналитики добавили, что подобные игрушки распространяются по принципу "сюрприз-боксов", то есть люди не знают, какая модель им попадется. Из-за этого покупатели берут сразу несколько коробок, надеясь на то, что в одной из них окажется желаемая игрушка.

В Китае такой способ распространения уже ограничивают, поделились эксперты.

Ранее стало известно, что в Китае могут зарегистрировать товарный знак Lafufu. Так любители Labubu назвали поддельные копии оригинальных фигурок, которые понравились аудитории из-за светящейся морды и перекошенных черт лица.

Популярность подделки привлекла внимание компании Pop Mart, праводержателя и производителя оригинальных фигурок. Своей заявкой компания хочет защитить бренд от использования другими лицами.