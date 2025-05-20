В подмосковной клинике ввели особый режим из-за сбитого лосенка

В клинике Дмитрова, куда доставили сбитого в Подмосковье лосенка, введен особый режим. Доступ ограничили, чтобы не мешать ветеринарам, сообщили в Минсельхозе Подмосковья. Состояние животного врачи оценивают как удовлетворительное.

По словам директора нацпарка "Лосиный остров" Ольги Шульгиной, лосенку успешно провели операцию, сейчас он находится в сознании и проходит восстановление – ему срастили ноги, в которых теперь стоят спицы. После стабилизации состояния животное отправят на реабилитацию в парк.

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