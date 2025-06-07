Новости регионов: склад загорелся в Ростовской области

В городе Азов Ростовской области горит склад. Об этом сообщили очевидцы. Здание хозяйственного назначение расположено у трассы. Как сообщили в МЧС, пожар бушует на площади 2 000 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания.

Между тем в Краснодаре столкнулись две легковушки. У одной из них – каршеринговой – разбит передний бампер, а у другого автомобиля – боковая часть. Авария произошла возле торгового центра. По словам очевидцев, от столкновения одну из машин откинуло прямо ко входу в ТЦ. Есть пострадавшие.

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