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00:19

Происшествия

ПВО уничтожила 24 беспилотника над регионами РФ за два часа

Фото: министерство обороны РФ

Системы ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ вечером 8 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были ликвидированы в период с 22:00 до 00:00 по московскому времени. В частности, 17 БПЛА сбили в Воронежской области, еще 7 – в Белгородской.

Ранее ВСУ атаковали при помощи беспилотника Успенский кафедральный собор в Рыльске в Курской области. В результате удара осколками повреждены стекла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни.

Еще одна атака БПЛА произошла в Тульской области: при падении обломков беспилотника произошел пожар на заводе "Азот" в Новомосковске. Предварительно, в результате воздушной атаки пострадали два человека.

Один человек погиб при атаке беспилотников на Курск

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