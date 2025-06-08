ВСУ атаковали Успенский кафедральный собор в Рыльске в Курской области

Фото: телеграм-канал "Курская область"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотника Успенский кафедральный собор в Рыльске в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

"В результате удара осколками повреждены стекла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни", – написал он в телеграм-канале.

По словам Хинштейна, в результате происшествия никто не пострадал. Он также обратил внимание, что виновные в атаке понесут наказание.

Ранее после атаки украинского дрона загорелся храм Георгия Победоносца, находящийся в селе Толоконное Белгородской области. Оперативные действия бойцов самообороны позволили потушить возгорание и предотвратить более серьезные последствия для здания.