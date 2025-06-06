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06 июня, 19:23

Происшествия

Пожар произошел в здании на Молдавской улице

Фото: Москва 24

Видео: Москва 24

Строящееся здание загорелось на Молдавской улице в Москве, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

"Произошло возгорание строительных материалов на первом этаже строящегося здания", – заявили в ведомстве.

По данным МЧС, пожарные ликвидируют огонь. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади в 20 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее детская площадка сгорела у жилого дома на Нижегородской улице. Огонь охватил 30 квадратных метров, но прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. В тушении принимали участие 18 сотрудников и 4 единицы техники. В итоге никто не пострадал.

Пожар произошел в жилом доме на улице Академика Семенова

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