06 июня, 19:23Происшествия
Пожар произошел в здании на Молдавской улице
Фото: Москва 24
"Произошло возгорание строительных материалов на первом этаже строящегося здания", – заявили в ведомстве.
По данным МЧС, пожарные ликвидируют огонь. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади в 20 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее детская площадка сгорела у жилого дома на Нижегородской улице. Огонь охватил 30 квадратных метров, но прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. В тушении принимали участие 18 сотрудников и 4 единицы техники. В итоге никто не пострадал.
Пожар произошел в жилом доме на улице Академика Семенова