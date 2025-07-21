В Якутии 14 человек погибли при съезде вахтового автобуса с обрыва

Фото: телеграм-канал "МВД по Республике Саха (Якутия)"

Вахтовый автобус вылетел с дороги в обрыв и опрокинулся с высоты почти 25 метров в Якутии. В результате ДТП погибли 14 человек, включая водителя автобуса, сообщила пресс-служба МВД по региону.

Авария произошла на технологической дороге АО "ГОК Денисовский" в Нерюнгринском районе Якутии. Уточняется, что еще семь человек получили различные травмы, их госпитализировали.

Всего в автобусе было около 36 человек. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Региональная прокуратура также организовала проверку по факту инцидента. Предварительно, автобус принадлежал ООО УК "Колмар". Он перевозил работников шахты "Восточная Денисовская". Сотрудники ведомства оценят соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, охране труда и другим вопросам.

Ранее в Дагестане 21 человек пострадал в результате ДТП с участием грузовика. Среди них оказалось 18 детей. Всех раненых госпитализировали.

Еще одна авария произошла 16 июля в Новосибирской области, где семь человек погибли после столкновения двух автомобилей. Местом аварии стал 290-й километр федеральной трассы К-17.