Женщина и трое детей пострадали в ДТП в подмосковном Можайске

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Женщина и трое несовершеннолетних пострадали в ДТП на 125-м километре Минского шоссе в Можайском округе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Дорожное происшествие произошло примерно в 14:05 воскресенья, 20 июля. По предварительным данным, водитель грузовика DAF врезался в автомобиль марки Cherry, который стоял в правой полосе. После удара легковой автомобиль наехал на тросовое заграждение.

В результате пострадала водитель 1981 года рождения и ее трое пассажиров 2009, 2019 и 2024 годов рождения. Их госпитализировали с телесными повреждениями. На месте ЧП работают сотрудники ГАИ, а движение по шоссе ограничено.

"Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда", – призвали в полиции.

Другой дорожный инцидент произошел в этом же округе Московской области, но уже на 115-м километре шоссе. По данным правоохранителей, водитель 2003 года рождения, который был за рулем отечественного авто, не справился с управлением и врезался в автомобиль Honda.

Из-за этого иномарка съехала в кювет и опрокинулась. Пострадала пассажирка Honda 2015 года рождения – ее отправили в больницу, но после оказания медпомощи девочку отпустили домой. Сотрудники ГАИ уже устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее один человек погиб в ДТП с "Газелью" в Шоссейном проезде в Москве. 25-летний водитель автомобиля марки BMW выехал на встречную полосу, после чего врезался в "Газель", которая от удара въехала в мачту городского освещения.

В результате водитель иномарки погиб на месте, а четверо его пассажиров 2003 и 2007 годов рождения госпитализированы с различными травмами, также пострадал водитель "Газели".

