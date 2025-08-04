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04 августа, 07:12

Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с "КамАЗом" в Кузбассе

Фото: телеграм-канал "Полиция Кузбасса"

Пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля Honda Accord и "КамАЗа" в Кемеровской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла на трассе Белово – Новый городок. По предварительным данным, водитель Honda Accord не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине дороги "КамАЗом". Пять человек, находившиеся в машине, погибли. Еще один пассажир легкового автомобиля был госпитализирован в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

На месте ЧП приступили к работе сотрудники следственно-оперативной группы и экстренных служб. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

"По уголовному делу будут проведены экспертизы с целью установления всех обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия", – говорится в сообщении.

Ранее человек погиб в результате аварии с участием грузовика и автомобиля BMW в подмосковных Химках. Там водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Соллерс". Пассажир иномарки погиб, а водителей госпитализировали с телесными повреждениями.

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