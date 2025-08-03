Двое велосипедистов погибли в ДТП в Новгородской области

Фото: телеграм-канал "Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области"

Двое велосипедистов – мужчина и девочка 2016 года рождения – погибли в результате ДТП на трассе в Новгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

Водитель за рулем Volkswagen Touareg совершил наезд на велосипедистов на трассе Великий Новгород – Береговые Морины. Кроме того, еще одна девочка 2023 года рождения, которая перевозилась на велосипеде, получила травмы. Ее доставили в местную больницу.

Ранее два человека погибли в результате аварии на трассе в Орловском районе Ростовской области. Предварительно, водитель "ВАЗ-2109" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat.

Еще одно ДТП произошло до этого в Пензенской области. На трассе М5 "Урал" в Мокшанском районе столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли шесть человек, включая ребенка.