Движение на МКАД в районе Варшавского шоссе затруднено из-за ДТП

Фото: depositphotos/svedoliver

Движение на внутренней стороне 33-го километра МКАД, перед пересечением с Варшавским шоссе, затруднено из-за произошедшего ДТП. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На месте уже работают оперативные службы, а информация о пострадавших уточняется. Гражданам посоветовали искать пути для объезда.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы уточняет, что там столкнулись три легковых авто и один грузовик, из-за чего оказались перекрыты три полосы из пяти. Предварительно, пострадали два человека.

Ранее автомобиль загорелся в районе дома № 36 на Ленинградском проспекте. На месте задействовали оперативные службы города, которые выясняли обстоятельства случившегося и уточняли сведения о пострадавших.

Движение в районе места происшествия было затруднено, а водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

