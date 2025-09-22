Фото: 123RF/vladdeep

Супертайфун "Рагаса" движется в сторону Вьетнама с порывами ветра до 220 километров в час. В понедельник вечером, 22 сентября, он войдет в северную часть Южно-Китайского моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр гидрометеорологических прогнозов Вьетнама.

По данным метеорологов, утром циклон находился примерно в 230 километрах от филиппинского острова Лусон и двигался со скоростью около 20 километров в час.

"К утру вторника (23 сентября. – Прим. ред.) "Рагаса" достигнет северной части Южно-Китайского моря, сохраняя силу ветра до 220 километров в час, а к среде (24 сентября. – Прим. ред.) приблизится к китайскому полуострову Лэйчжоу", – говорится в сообщении.

Власти Вьетнама предупредили, что характер и сила тайфуна могут измениться из-за взаимодействия с холодным фронтом, передает VnExpress. В связи с этим национальный комитет гражданской обороны собирает экстренное совещание по мерам реагирования.

Согласно прогнозам, далее тайфун начнет ослабевать. К 25 сентября он может сместиться в залив Тонкин, что вызовет сильный ветер и проливные дожди на севере и в центре Вьетнама.

В свою очередь, японское метеорологическое агентство ожидает выход "Рагасы" на Лэйчжоу, а Гонконгская обсерватория допускает удар по побережью провинции Гуандун.

Супертайфун "Рагаса" сформировался 18 сентября и всего за четыре дня усилился на восемь баллов по шкале Бофорта.

В августе как минимум 344 человека погибли на северо-западе Пакистана во время наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Наибольшее число жертв было зафиксировано в провинции Хайбер-Пахтунхва. Также в результате природных бедствий были разрушены или повреждены сотни жилых домов и другие объекты инфраструктуры.