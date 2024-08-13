Депутат Хамзаев предложил запретить детское шампанское

Фото: 123RF/seanlockephotography

Депутат ГД Султан Хамзаев призвал запретить детское шампанское. С таким предложением он намерен обратиться в кабмин, сообщает "Московский комсомолец".

"Я уже не первый год выступаю за запрет этого напитка. Он является прямой рекламой алкоголя для детей. Почему нельзя просто называть лимонад лимонадом?" – подчеркивает он.

Он рассказал, что за рекламу алкоголя среди детей, которая запрещена, нужно вводить штрафы. Также он предложил провести правительству мониторинг его идеи и разработать механизм для запрета детского шампанского.

По его словам, эта тема особенно актуальна перед новогодними праздниками. Депутат надеется, что ему удастся запретить такие напитки уже к этому Новому году.

Ранее эксперты призвали ограничить свободную продажу детских товаров, копирующих взрослые. В числе подобных продуктов назывались не только напитки для детей с "шампанским" в названии, но и "детские сигареты".

