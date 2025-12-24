Форма поиска по сайту

24 декабря, 09:02

Безопасность

Проекту по защите от мошенников "Перезвони сам" исполнилось три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Онлайн-проекту "Перезвони сам", который помогает распознать уловки мошенников, исполнилось 3 года. За это время записи лекций посмотрели более 1,8 миллиона раз, сообщил департамент информационных технологий, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Уже 3 года проект "Перезвони сам" помогает на простых примерах из реальной жизни узнать больше об уловках мошенников, вовремя распознать манипуляции и не поддаться им. За это время состоялось 28 очных и онлайн-мероприятий, трансляции и записи которых посмотрели более 1,8 миллиона раз", – сказала руководитель проекта Валентина Шилина.

Узнать больше о безопасности и изучить основные приемы аферистов помогают регулярные лекции с участием профильных экспертов, информационные материалы, интерактивные тренажеры и конструктор ситуаций. Они доступны на сайте проекта "Перезвони сам".

Всего в этом году прошло 11 семинаров, их записи можно посмотреть в любой момент. Одну из них с разбором реальных историй обманутых граждан включили 160 тысяч раз. Слушатели узнали о распространенных мошеннических схемах, среди которых сообщения о якобы проблемах со связью и предложение онлайн-настройки телефона.

Другая актуальная тема связана с дропперством – вовлечением людей в обманные схемы, о которых они могут даже не догадываться. Преступники используют посредников для вывода украденных денег. Запись семинара о дропперстве посмотрели свыше 142 тысяч раз.

Семинар "Мошенничество с использованием дипфейк-технологий: как не стать жертвой обмана?" посмотрели примерно 55 тысяч раз. Он был посвящен использованию искусственного интеллекта в мошеннических схемах.

Еще на одной из встреч эксперты обсудили онлайн-покупки. Лекцию, на которой рассказали о мерах безопасности на популярных торговых площадках и маркетплейсах, посмотрели более 47 тысяч раз.

В свою очередь, участники семинара "Мошенничество в гейминге: как распознать злоумышленников и обезопасить себя в онлайн-играх" узнали о схемах обмана, которые могут привести к краже аккаунтов и личных данных. Запись встречи набрала свыше 43 тысяч просмотров.

В этом году на сайте проекта "Перезвони сам" появился раздел "Что делать, если обманули мошенники?". В нем конструктор ситуаций моделирует различные сценарии обмана и дает персональные рекомендации по защите от киберпреступников.

Кроме того, в январе в рамках проекта запустили сервис "Стопфейк", созданный на базе ИИ с применением большой языковой модели и технологии оптического распознавания текста. Он позволяет находить признаки мошенничества. После проверки присланных материалов бот сообщает, насколько велик риск обмана и на какие сигналы нужно обратить внимание.

Еще один новый формат проекта – интерактивная игра, в которой участники оценивали представленные ситуации, анализировали их и находили признаки мошенничества. Семинар "Мошенник на ладони: играем и распознаем" впервые прошел в декабре этого года. На нем составили портрет афериста по основным признакам и характеристикам, а также проверили знания о правилах кибербезопасности.

Ранее в МВД России рассказали, как отличить уведомления "Госуслуг" от фишинга. Например, портал не отправляет сообщения в мессенджере, а все ссылки ведут только на сайт gosuslugi.ru. Кроме того, в официальных письмах не запрашиваются персональная информация или данные банковских карт.

Мошенники начали продавать россиянам фейковые билеты

