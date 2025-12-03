МВД: предотвратить повторный взлом "Госуслуг" поможет включение двухфакторной защиты

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Если мошенники получили доступ к аккаунту на "Госуслугах", нужно сменить пароль, включить двухфакторную аутентификацию и запросить кредитную историю, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом "Объясняем.рф".

По их словам, если злоумышленники успели изменить контактные данные, доступ можно вернуть через приложение банка-партнера или с помощью звонка на горячую линию "Госуслуг" по номеру 8 (800) 100-70-10.

После восстановления профиля специалисты МВД рекомендуют убедиться, что личные данные не были изменены, а также проверить историю запросов на выплаты и поданных заявлений.

В ведомстве подчеркнули, что предотвратить повторный взлом поможет включение двухфакторной аутентификации: при входе будет приходить СМС-код. Также предложили указать доверенный номер, на который поступит уведомление при попытке смены пароля.

Кроме того, МВД порекомендовало установить самозапрет на получение кредитов. Этот сервис доступен на "Госуслугах" и в МФЦ. Такая мера позволит заблокировать оформление займа, даже если мошенники получат доступ к личной информации.

Если же злоумышленники уже успели подать заявление на выплату или оформить кредит от имени пользователя, ведомство советует немедленно обратиться в полицию по месту жительства и уведомить банки, в которых открыты счета.

Ранее в МВД сообщили, что сообщения в мессенджерах и просьбы перезвонить в "техподдержку" могут указывать на мошеннические схемы, связанные с "Госуслугами".

Как пояснили в ведомстве, настоящие уведомления от портала приходят только с номера 0919 или с буквенно-цифрового идентификатора gosuslugi. В МВД также подчеркнули, что мошеннические сообщения содержат подозрительные ссылки, тогда как "Госуслуги" никогда не отправляют ссылки для входа в аккаунт или подтверждения личных данных.