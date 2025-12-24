США могут захватить танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой

Фото: ТАСС/АР/Matias Delacroix

Береговая охрана США намерена захватить нефтяной танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на агентство Reuters.

По информации источников, американские силы следят за судном с 21 декабря и намерены высадиться на нем, но пока ждут прибытия дополнительных подразделений.

Утверждается, что экипаж танкера отказался пустить сотрудников береговой охраны, из-за чего операцию могут провести спецгруппы реагирования на морские угрозы, в том числе с участием вертолета.

Ранее Соединенные Штаты перебросили дополнительные силы в район Карибского моря. Как писали СМИ, туда направили порядка 10 конвертопланов Ospre и военно-транспортный самолет C-17, который может перевозить более 100 человек.

По словам американских чиновников, в регион стянули войска и военное оборудование, однако точное их количество не называлось.