Трамп рассмешил актера Сталлоне во время вручения наград в области культуры

Фото: ТАСС/АР/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп рассмешил актера Сильвестра Сталлоне во время вручения наград в области культуры, передает RT.

В 2025 году актер вошел в число избранных деятелей искусства, которые удостоены награды Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Трамп впервые в истории Белого дома лично стал ведущим торжественного шоу.

В ходе выступления он назвал Сталлоне своим особенным другом и отметил, что за годы карьеры тот совершил "фантастические вещи".

"Когда мне нужна была помощь, я знал, что не надо обращаться к Слаю (прозвище Сталлоне. – Прим. ред). Он бы не оказался рядом. Но после этого вечера он придет на выручку", – пошутил Трамп.

Данное замечание вызвало смех у самого актера, а также аплодисменты гостей. Президент добавил, что творчество артиста искренне любит вся Америка.

Ранее стало известно, что актер Том Круз решить не снимать фильм на Международной космической станции (МКС), поскольку для этого нужно обратиться за помощью к Трампу. По информации СМИ, он не захотел делать этого, желая остаться аполитичным.

