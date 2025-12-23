Трамп направил Токаеву символический ключ от Белого дома

Фото: телеграм-канал Ruslan Zheldibay

Президент США Дональд Трамп передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку со своим автографом, сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря казахстанского лидера Руслана Желдибай.

Он добавил, что американский лидер передал теплые личные пожелания Токаеву и подчеркнул свое уважительное отношение к нему.

По словам Желдибая, Трамп охарактеризовал президента Казахстана как "прекрасного человека" и опытного государственного деятеля, у которого есть "глубокое и взвешенное" понимание международных процессов.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко передал через спецпосланника США в республике Джона Коула подарки Трампу и его супруге Мелании.

Первой леди США он подарил ювелирное украшение с белорусскими мотивами, а главе Белого дома – христианскую икону, посвященную святителю Николаю. Помимо этого, политик потребовал передать американской стороне некоторые напитки, не раскрыв их название.

