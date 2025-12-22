Телеведущая Лазарева обжаловала приговор по делу об оправдании терроризма

Фото: Москва 24 (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) обжаловала в Верховном суде РФ свой приговор по делу об оправдании терроризма. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.

Жалоба телеведущей поступила в суд 15 декабря. Слушание по ее делу назначено на 20 января 2026 года.

Лазарева была внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в июне 2024 года после того, как высказалась об атаках украинских БПЛА по территории России.

Генпрокуратура организовала в отношении нее проверку по статье об оправдании терроризма, и через некоторое время МВД объявило телеведущую в розыск.

Позже Второй западный окружной военный суд заочно приговорил ведущую к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Также ей запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, в течение 4 лет.

В октябре этого года Лазаревой вынесли еще один заочный приговор по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. В качестве наказания суд назначил ей 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.