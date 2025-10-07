Телеведущая Татьяна Лазарева заочно осуждена на 7 лет колонии

Фото: Москва 24 (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Пресненский суд Москвы вынес заочный приговор в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

В качестве наказания суд назначил ей 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Помимо этого, телеведущей грозит 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма в случае возвращения в РФ. Заочное постановление было вынесено Вторым Западным окружным военным судом в апреле 2025 года.

Минюст включил Лазареву в перечень физлиц-иноагентов 22 июля 2022 года. В июне 2024-го она попала в реестр террористов и экстремистов после высказывания об атаках украинских БПЛА на территории России.

Генпрокуратура организовала в отношении нее проверку по статье об оправдании терроризма, и через некоторое время МВД объявило Лазареву в розыск. Сама ведущая заявила, что ее слова о радости из-за атак украинских беспилотников по городам России были искренними.