Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 07:49

Происшествия

Силы ПВО сбили за ночь 41 беспилотник в регионах РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России в период с 20:00 21 декабря до 07:00 22 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 6 беспилотников уничтожили над Крымом, по 3 дрона – в Белгородской области и Краснодарском крае и еще 1 – в Брянской области. Кроме того, 25 БПЛА удалось перехватить над акваторией Черного моря и 3 цели – над Азовским морем.

Обломки сбитого беспилотника повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал. На месте произошел пожар, огонь распространился на 100 квадратных метров.

В этом же поселке во время атаки БПЛА повреждения получили 2 причала и 2 судна. Всех находившихся на борту кораблей эвакуировали. Никто из членов экипажа и сотрудников на берегу не пострадал. Повреждения на причалах привели к пожарам площадью от 1 до 1,5 тысячи квадратных метров.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика