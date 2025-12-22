Силы ПВО сбили за ночь 41 беспилотник в регионах РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России в период с 20:00 21 декабря до 07:00 22 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 6 беспилотников уничтожили над Крымом, по 3 дрона – в Белгородской области и Краснодарском крае и еще 1 – в Брянской области. Кроме того, 25 БПЛА удалось перехватить над акваторией Черного моря и 3 цели – над Азовским морем.

Обломки сбитого беспилотника повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал. На месте произошел пожар, огонь распространился на 100 квадратных метров.

В этом же поселке во время атаки БПЛА повреждения получили 2 причала и 2 судна. Всех находившихся на борту кораблей эвакуировали. Никто из членов экипажа и сотрудников на берегу не пострадал. Повреждения на причалах привели к пожарам площадью от 1 до 1,5 тысячи квадратных метров.