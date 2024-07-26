Дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области

На Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Сейчас в зоне подтопления находятся порядка 200 человек. Сотрудники МЧС находятся на месте происшествия.

В главном управлении МЧС по региону уточнили, что из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу, которое впадает в реку Большой Киалим, произошел смыв плотины длиной 100 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

