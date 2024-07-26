Движение поездов во Франции в день открытия Олимпиады нарушено из-за поджогов

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Движение высокоскоростных поездов во Франции сильно нарушено на ряде линий после умышленных поджогов в день открытия Олимпиады. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на коммюнике Национальной компании железных дорог Франции (SNCF).

"Этой ночью SNCF стала жертвой нескольких одновременных злоумышленных актов, затронувших атлантическую, северную и восточную линии высокоскоростных поездов", – отмечается в заявлении компании.

На северном направлении остановлено сообщение между Парижем и Лиллем. Возобновление штатного движения поездов ожидается только 29 июля. Кроме того, сообщение было прервано между Парижем и городами Тур и Ле-Ман на западе страны. Аналогичная ситуация сложилась на восточном направлении, где движение поездов было значительно затруднено. На этих двух линиях возобновление перевозок ожидается 27 июля.

В компании также сообщили, что злоумышленный акт был предотвращен на юго-восточной линии.

Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится вечером 26 июля в Париже. От России в нейтральном статусе на соревнованиях выступят 15 спортсменов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила организаторов Олимпиады 2024 года в Париже в сегрегации из-за отстранения спортсменки. Выяснилось, что темнокожую легкоатлетку Соункамбу Силлу не пустят на открытие из-за мусульманской одежды.

По данным издания L'Equipe, спортсмены также столкнулись с нехваткой еды и пожаловались на скорость пополнения продуктовых запасов. Организаторы признали свой просчет и пытаются его исправить.