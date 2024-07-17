Мэр Парижа искупалась в Сене в преддверии Олимпиады

Фото: ТАСС/АР/Michel Euler

Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене в преддверии Олимпиады, чтобы доказать, что в реке безопасно проводить соревнования, сообщает корреспондент РИА Новости.

Идальго искупалась в коротком гидрокостюме и без шапочки под аплодисменты прессы и прохожих. Рядом дежурили спасатели на надувных лодках. Проходящие мимо французы останавливались, чтобы посмотреть на происходящее.

Вместе с мэром в заплыве принял участие глава оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге. Участники провели в воде около пяти минут.

Ранее все пробы воды в Сене содержали вдвое превышающее норму число патогенных бактерий. Специалисты проводили исследования воды в реке и пришли к выводу, что она небезопасна для проведения соревнований по триатлону и плаванию. Лишь несколько дней назад взятые пробы показали, что в Сене можно купаться.

Ради соревнований было обновлено множество очистных сооружений и водоотводов. Стоимость мероприятий по очистке воды составила порядка 1,4 миллиарда евро.