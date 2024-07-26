Снуп Догг пронес олимпийский огонь в Париже

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Американский рэпер Снуп Догг пронес олимпийский огонь возле стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, в пригороде Парижа, сообщает РИА Новости со ссылкой на France Info.

Также рэпер будет специальным корреспондентом телеканала NBC на Олимпиаде в Париже.

"Французам, всему миру послание – любовь. Прошу, любите друг друга", – заявил исполнитель.

Церемония открытия ОИ-2024 пройдет 26 июля в 20:30. Сами Игры продлятся до 11 августа. Российские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе при соблюдении некоторых критериев. Для россиян также согласовали специальные флаг и гимн. От страны в нейтральном статусе на соревнованиях выступят 15 спортсменов.

В преддверии Олимпиады мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы доказать, что в реке безопасно проводить соревнования. Вместе с мэром в заплыве принял участие глава оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге. Участники провели в воде около пяти минут.