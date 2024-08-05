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05 августа, 16:00

Технологии

"Техно": российский студент создал приложение, где можно общаться с виртуальными девушками

"Техно": российский студент создал приложение, где можно общаться с виртуальными девушками

"Техно": создано приложение, в котором можно общаться с виртуальными девушками

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Российский студент создал приложение на основе искусственного интеллекта, в котором можно общаться с виртуальными девушками. Пользователь выбирает собеседницу и начинает переписку. Нейросеть анализирует сообщения и отвечает.

Отмечается, что общение с аватарами становится все популярнее в мире: виртуальные заменяют реальных друзей и партнеров. Так, в Америке придумали гаджета-друга, который слушает, что происходит с пользователем, и дает свои советы.

Подробнее – в программе "Техно".

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