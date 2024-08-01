Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о требованиях к инфраструктуре города

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, в столице предъявляются высокие требования к инфраструктуре, начиная от малых архитектурных форм и заканчивая высотными зданиями.

Он отметил, что столица – город тотального дизайна. Все должно быть качественным, интересным, функциональным и стильным.

Большое интервью с Сергеем Кузнецовым выйдет в четверг, 1 августа, в эфире телеканала Москва 24.

