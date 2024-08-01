Фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" стартовал в столице

В столице стартует фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Большинство площадок можно будет посетить с 1 августа.

Форум расскажет об успехах города в инновациях и о планах на ближайшее будущее. Всего на фестивале будет свыше 170 зон, а одной из центральных локаций станут "Лужники": там разместятся площадки для спортивных состязаний.

Всего в программе есть около 35 тысяч мероприятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.