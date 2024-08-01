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01 августа, 13:00

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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о концепции "15-минутный город"

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о концепции "15-минутный город"

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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, как работает концепция "15-минутный город". По его словам, она подразумевает такое повышение плотности инфраструктуры, чтобы у человека в пределах 15 минут движения оказалось все необходимое.

К такой инфраструктуре относятся образовательные объекты, лечебные учреждения, общепит, развлекательные и рекреационные места, а также спортобъекты.

Большое интервью с Сергеем Кузнецовым выйдет в четверг, 1 августа, в эфире телеканала Москва 24.

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