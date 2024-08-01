Собянин: семь лет одному из самых важных проектов Москвы – программе реновации

322 новых дома построили в Москве за семь лет в рамках программы реновации. О дальнейших планах в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

За это время специалисты подобрали территории для строительства более чем 13 миллионов квадратных метров жилья, составили перечень расселяемых домов и обозначили ориентировочные сроки переезда. Москвичи въезжают в готовые квартиры с улучшенной отделкой, соответствующей единому стандарту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

