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01 августа, 07:45

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Собянин: семь лет одному из самых важных проектов Москвы – программе реновации

Собянин: семь лет одному из самых важных проектов Москвы – программе реновации

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322 новых дома построили в Москве за семь лет в рамках программы реновации. О дальнейших планах в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

За это время специалисты подобрали территории для строительства более чем 13 миллионов квадратных метров жилья, составили перечень расселяемых домов и обозначили ориентировочные сроки переезда. Москвичи въезжают в готовые квартиры с улучшенной отделкой, соответствующей единому стандарту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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