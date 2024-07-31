31 июля, 12:45Транспорт
Власти Москвы выделят более 34 млрд рублей на строительство ВСМ до Санкт-Петербурга
Москва выделит на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали до Санкт-Петербурга более 34 миллиардов рублей. Строителям предстоит выполнить большой фронт работ – реконструировать вокзалы, построить пути без остановки движения и организовать необходимую инфраструктуру.
Наиболее сложным участком будет отрезок от Ленинградского вокзала до Алабушева, который располагается в условиях плотной застройки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.