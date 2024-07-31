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Новости

31 июля, 14:15

Новости

Собянин: более 250 стартапов создано в обновленной "Академии инноваторов"

Собянин: более 250 стартапов создано в обновленной "Академии инноваторов"

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Больше 18 тысяч человек присоединились к "Академии инноваторов" после ее перезапуска. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Среди участников "Академии инноваторов" есть предприниматели из Индии, Нигерии и Узбекистана. Самыми популярными направлениями проектов стали высокотехнологичная медицина, образование, электронная коммерция и биотехнологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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