Собянин: более 250 стартапов создано в обновленной "Академии инноваторов"

Больше 18 тысяч человек присоединились к "Академии инноваторов" после ее перезапуска. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Среди участников "Академии инноваторов" есть предприниматели из Индии, Нигерии и Узбекистана. Самыми популярными направлениями проектов стали высокотехнологичная медицина, образование, электронная коммерция и биотехнологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.