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31 июля, 12:30

Общество

Лучшие результаты ЕГЭ зафиксировали у выпускников предпрофессиональных классов Москвы

Лучшие результаты ЕГЭ зафиксировали у выпускников предпрофессиональных классов Москвы

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Лучшие в РФ результаты ЕГЭ отметили у выпускников предпрофессиональных классов Москвы. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, треть из них набрала свыше 220 баллов в сумме по трем предметам.

В среднем ученики предпрофессиональных классов получили за один экзамен на девять баллов больше, чем остальные школьники. Самые успешные – выпускники IT-классов, медицинских и инженерных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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