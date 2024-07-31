31 июля, 12:30Общество
Лучшие результаты ЕГЭ зафиксировали у выпускников предпрофессиональных классов Москвы
Лучшие в РФ результаты ЕГЭ отметили у выпускников предпрофессиональных классов Москвы. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, треть из них набрала свыше 220 баллов в сумме по трем предметам.
В среднем ученики предпрофессиональных классов получили за один экзамен на девять баллов больше, чем остальные школьники. Самые успешные – выпускники IT-классов, медицинских и инженерных.
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