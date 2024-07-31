31 июля, 19:02Город
Московский зоопарк скорректирует время работы с 1 августа
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Московский зоопарк скорректирует график работы с 1 августа. Он будет открываться в 07:30 и закрываться в 21:00, сообщается в телеграм-канале зоосада.
"Вход на территорию будет открыт до 20:00. Терминалы и дежурные кассы работают с 07:30 до 20:00", – уточняется в сообщении.
Посетители смогут зайти в зоопарк через главный вход, вход у Детского зоопарка и у станции метро "Баррикадная".
Московский зоопарк отметит день рождения панды Катюши 24 августа, а уже на следующий день празднование состоится в "Музеоне". Посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" смогут посмотреть фильм, посвященный приезду панд Диндин и Жуи в Москву. На этой площадке фестиваля им также представят кино "Хозяин Алтайских гор" о снежных барсах.
Панде Жуи из Московского зоопарка исполнилось восемь лет