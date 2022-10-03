"Интервью": Сергей Кузнецов – о столичных шедеврах мирового уровня

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, какие современные здания, комплексы и ландшафтные парки Москвы признаны шедеврами мирового уровня.

Какие конкурсы проводятся для молодых архитекторов? Как водные артерии и транспортные каркасы города стали основой развития инновационной архитектуры? Подробнее об этом – в программе "Интервью".