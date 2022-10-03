Юрист объяснила, почему россияне с категорией "В" подлежат мобилизации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Действующее законодательство не освобождает россиян с категорией здоровья "В" (ограниченно годен к военной службе) от частичной мобилизации. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.
Эксперт напомнила, что в статье 18 Федерального закона № 31 "О мобилизационной подготовке" отсрочка от призыва на военную службу гражданам с категорией "В" не предусмотрена.
"Указы президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" и от 24 сентября 2022 года № 664 "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации" также не содержат положений об освобождении от мобилизации ограниченно годных к военной службе, если нет иных оснований для отсрочки или освобождения", – пояснила юрист.
Эксперт добавила, что федеральное законодательство регулирует и очередность призыва на военную службу в рамках мобилизации.
"В первую очередь могут быть призваны солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга до 55 лет, полковники, капитаны 1 ранга до 60 лет и высшие офицеры до 65 лет", – заключила Билялова.
Ранее юрист Мария Ярмуш объяснила порядок вручения повесток. Их не имеют права передавать через родственников или бросать в почтовый ящик. Документ должны вручить гражданину лично в руки под его подпись. При этом работодатель тоже обладает такими полномочиями, напомнила эксперт.
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