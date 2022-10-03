В ГД предложили обеспечить мобилизуемых граждан бесплатной мобильной связью

12:50
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
В Госдуме предложили обеспечить призываемых в рамках частичной мобилизации граждан бесплатной сотовой связью. Инициативу направил в Минцифры глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов.
"Прошу вас (министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. – Прим. ред.) дать поручение проработать механизм, обеспечивающий бесплатной сотовой связью всех мобилизуемых граждан в период прохождения ими воинской службы, в том числе при помощи предоставления дополнительных сим-карт местных операторов связи", – сообщается в тексте документа, опубликованном в телеграм-канале парламентария.
Помимо этого, депутат считает, что нужно выработать порядок предоставления списка военнослужащих, которым требуются сим-карты и бесплатная связь со всеми регионами РФ. По его словам, такие перечни следует направлять в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Ранее зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что в Госдуме разработают законопроект о лишении отсрочки от призыва по мобилизации депутатов, желающих принять участие в спецоперации на Украине.
Он поделился, что обсуждал подобный вопрос с секретарем президиума генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, который поручил парламентариям оперативно проработать соответствующие поправки.
В Москве началась вторая неделя частичной мобилизации
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